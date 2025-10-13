खड्डेमुक्त रस्त्यासाठी नागरिकांनी रोखला खानिवली-कंचाड रस्ता
वाडा, ता. १३ (बातमीदार) : तालुक्यातील खानिवली-कंचाड रस्त्याची वाताहात होऊन ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. परिणामी या परिसरातील नागरिकांचे कंबरडे मोडणाऱ्या या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करा व अवजड वाहतूक बंद करा, या मागणीसाठी सोमवारी (ता. १३) देवळी फाटा येथे नागरिकांनी रास्ता रोको आंदोलन छेडले. दरम्यान, वाड्याचे तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांनी आंदोलनस्थळी येऊन लेखी आश्वासन दिल्याने हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
खानिवली-कंचाड या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे या रस्त्यावर अपघात वाढले असून, प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ होत आहे. अनेक वेळा अर्ज, विनंती करूनही सार्वजनिक बांधकाम प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने आज अखेर या परिसरातील ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन तीन तास रास्ता रोको आंदोलन छेडले. त्याची दखल घेत लेखी आश्वासन दिल्याने ग्रामस्थांनी आंदोलन स्थगित केले. तत्काळ दुरुस्तीचे काम हाती घेणार आणि अवजड वाहतूकही बंद करणार, असे सांगण्यात आले. या वेळी पंचायत समितीचे माजी सभापती संतोष बुकले, गो-हे उपसरपंच अनिल खिल्लारे, कैलास पाटील, वैभव पाटील, रमेश ठाकरे आदींसह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.