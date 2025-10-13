रायगड जिल्ह्यातील आशा सेविकांचे मानधन रखडले
आशासेविकांचे मानधन रखडले
उपासमारीची वेळ; दिवाळीपूर्वी देण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १३ : आरोग्यसेवेतील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील आशासेविका आणि गटप्रवर्तकांचे मानधन वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. जिल्ह्यातील हजारो आशासेविकांचे मानधन तीन महिन्यांपासून रखडले असून, त्यांना आपला प्रपंच चालवणे कठीण झाले आहे. दिवाळीपूर्वी हे मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी येथील आशासेविकांनी जिल्हा परिषदेकडे केली आहे.
आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना आणि लसीकरण मोहिमांमध्ये आशासेविका ग्रामीण आणि शहरी भागात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या या सेविकांना तेही वेळेवर मिळत नसल्याने मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आशासेविका आणि गटप्रवर्तकांचे मागील काही महिन्यांचे मानधन थकीत आहे. मानधन हे त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन असल्याने ते न मिळाल्याने त्यांना कर्ज काढून किंवा व्याजाने पैसे घेऊन घर चालवण्याची वेळ आली आहे. मानधन नसतानाही त्यांना आपले काम अविरतपणे सुरू ठेवावे लागत आहे. यासंदर्भात मानधन वितरणाच्या निधीबाबत प्रशासकीय स्तरावर उदासीनता असल्याचा आरोप आशासेविकांच्या संघटना करीत आहेत. यासंदर्भातील लेखी निवेदन राज्य आशा गटप्रवर्तक व आशास्वयंसेविका संघाचे सरचिटणीस भगवान दवणे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे. मानधन तातडीने न मिळाल्यास जिल्ह्यातील आशासेविका तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारने या गरीब आणि गरजू कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची दखल घेऊन त्यांचे थकीत मानधन त्वरित द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
ग्रामीण भागात आरोग्यसेवेची महत्त्वाची जबाबदारी आशासेविकांवर आहे. मात्र नियमित मानधन मिळत नसल्याने या सेविका आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यांच्यासमोर दिवाळी कशी साजरी करायची, असा प्रश्न पडलेला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने मानधनाची तातडीने व्यवस्था करावी.
- भगवान दवणे, सरचिटणीस, राज्य आशा गटप्रवर्तक व आशास्वयंसेविका संघ
