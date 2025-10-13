स्पीड ब्रेकरवर बाईक उडून दोन तरुणांचा मृत्यू
गतिरोधकावरून आदळल्याने
दोन दुचाकीस्वारांचा मृत्यू
अंबरनाथ, ता. १३ (वार्ताहर) ः अंबरनाथ पश्चिम येथील कल्याण-कर्जत रस्त्यावरील आयटीआय गेटजवळ गतिरोधकावरून आदळल्याने दुचाकीवरील दोघांचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. प्रणय गोरीवले (वय २०) आणि पवन आमकारे (वय २०) असे मृत तरुणांचे नाव आहे. याप्रकरणी अंबरनाथ पश्चिम पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
प्रणय आणि पवन हे रविवारी मध्यरात्री दुचाकीने एकविरा देवीच्या दर्शनासाठी जात होते. आयटीआय गेटजवळील दुभाजकावरून दुचाकी आदळल्याने दोघेही रस्त्यावर पडले आणि त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तातडीने उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान पहाटे दीड वाजण्याच्या सुमारास दोघांचाही मृत्यू झाला. दरम्यान, आयटीआय विद्यालयासमोर वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर प्राचार्य महेश जाधव यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे गतिरोधक बसवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार गतिरोधक बसल्यानंतर त्यावर पट्टे मारण्याऐवजी तात्पुरत्या स्वरूपात चुना लावण्यात आला. दोन दिवसांची सुट्टी असल्याने सोमवारी पट्टे मारण्यात आल्याची प्रतिक्रिया अभियंता प्रशांत मानकर यांनी दिली.
