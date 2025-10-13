भाजपला नेहरूंच्या नावाची अलर्जी
मेट्रो स्थानकातून नाव वगळल्याचा काँग्रेसचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : ‘वरळीच्या काही भागाची नेहरू विज्ञान केंद्र या नावाने ओळख असतानाही ‘एमएमआरसीएल’ने (महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) येथील मेट्रो स्थानकाच्या नावातून नेहरू हा शब्द वगळून स्थानकाला केवळ विज्ञान केंद्र एवढेच नाव दिले आहे. भाजपला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावाची ॲलर्जी असल्यामुळे त्यांनी स्थानकाच्या नावातून नेहरू यांचे नाव वगळल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा, खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
‘एमएमआरसीएल’ची ही कृती अत्यंत आक्षेपार्ह असून, भारताचे पहिले पंतप्रधान आणि जागतिक कीर्तीचे नेते भारतरत्न पंडित जवाहरलाल नेहरूजींचा हा मोठा अवमान आहे. या मेट्रो स्थानकाला नेहरू विज्ञान केंद्र असे नाव द्या अन्यथा काँग्रेस आपल्या पद्धतीने धडा शिकवेल, असा इशाराही वर्षा गायकवाड यांनी दिला. याबाबत ‘एमएमआरसीएल’च्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी सांगितले की, ‘संबंधित स्थानकाचे नाव सायन्स म्युझियम असे २०१३ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने सूचित (नोटिफाय) केले होते, कालांतराने म्युझियम हा शब्द फॅक्च्युअली चुकीचा असल्याने त्याऐवजी सेंटर हा शब्द वापरण्यात आला.’ मेट्रो ३ यांच्या ट्विटमध्येही ‘डिस्कव्हरी हब्स’ यादीत या ठिकाणाचे नाव नेहरू विज्ञान केंद्र असे दाखविण्यात आले आहे, पण प्रत्यक्षात स्थानकाच्या नावातून नेहरू हे नाव वगळण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. यामधून भाजपने संकुचित, सूडबुद्धीचा आणि असहिष्णू दृष्टिकोन दाखवून दिला आहे. दिल्लीतील नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररीचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय ’ करण्यात आले, नेहरू युवा केंद्र संघटनचे नाव बदलून ‘माय भारत’ करण्यात आले आणि अहमदाबादमधील सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियमचे नाव बदलून नरेंद्र मोदी स्टेडियम ठेवण्यात असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
भारताला आधुनिक आणि वैज्ञानिक दृष्टी देण्यात नेहरूंचे योगदान अतुलनीय आहे. नेहरू यांचे कर्तृत्व एवढे महान आणि अढळ आहे की भाजपने त्यांच्याविषयी कितीही दुस्वास दाखवला किंवा चारित्र्यहननाचा प्रयत्न केला, तरी ते प्रयत्न आभाळावर थुंकण्यासारखेच ठरतील.
- वर्षा गायकवाड, खासदार, काँग्रेस
