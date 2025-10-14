बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवलेली संक्रमण सदनिका कायदेशीर वारसाला मिळणार बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवलेली संक्रमण सदनिका कायदेशीर वारसाला मिळणार बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवलेली संक्रमण सदनिका कायदेशीर वारसाला मिळणार
बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवलेली संक्रमण सदनिका कायदेशीर वारसाला मिळणार
म्हाडाच्या लोकशाहीदिनात तत्काळ निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : सुनीता चेऊलकर या महिलेच्या आईच्या नावावर असलेली कन्नमवार नगरातील संक्रमण सदनिका बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवणाऱ्या व्यक्तीस म्हाडाने चांगलाच झटका दिला आहे. बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवलेली सदनिका चोवीस तासात रिकामी करून त्याचा ताबा मूळ सदनिका मालक असलेल्या महिलेची मुलगी सुनीता चेऊलकर यांना देण्याचे निर्देश म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी लोकशाहीदिन कार्यक्रमात म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने सुनीता चेऊलकर या महिलेच्या आईच्या नावे कन्नमवार नगर, विक्रोळी येथील म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील सदनिका वितरित केली होती. दरम्यान, सदर संक्रमण गाळ्यात चेऊलकर या महिलेची लहान भगिनी आपल्या पतीसह राहत होत्या, मात्र बहिणीच्या निधनानंतर त्यांचे पती या संक्रमण गाळ्यामध्ये वास्तव्यास आहेत. तसेच लहान बहिणीच्या निधनानंतर त्यांचे पती यांनी पुनर्विवाह केला असून, सदर संक्रमण गाळा सुनीता चेऊलकर यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याबाबत टाळाटाळ करत होता. त्या पार्श्वभूमीवर सुनीता यांनी म्हाडाच्या लोकशाहीदिन कार्यक्रमात अर्ज केला होता. म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी त्याची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी चोवीस तासात सदर गाळा रिकामा करण्याची नोटिस बजवावी व तत्काळ पोलिस बंदोबस्तात निष्कासन कारवाई करून सदर संक्रमण गाळा दिवाळीपूर्वी सुनीता चेऊलकर यांच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
म्हाडा कार्यालयात पार पडलेल्या आजच्या चौदाव्या लोकशाहीदिन कार्यक्रमात नागरिकांच्या एकूण नऊ अर्जांवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यामध्ये संबंधित प्रकरणांवर तत्काळ निर्णय देत संजीव जयस्वाल यांनी अर्जदारांना दिलासा दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.