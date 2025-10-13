धर्मांतरप्रकरणी आज सुनावणी
धर्मांतरप्रकरणी
आज सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : ठाण्यातील भिवंडी येथील गरीब आणि आदिवासी बांधवांचे धर्मांतर करण्याचा आरोप असलेल्या अमेरिकन नागरिकाला केलेली अटक बेकायदा असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सोमवारी (ता.१३) उच्च न्यायालयाने नकार दिला. याचिकाकर्त्यांने याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केल्यानंतर ती मान्य करून न्यायालयाने सुनावणी मंगळवारी निश्चित केली.
भिवंडीतील स्थानिक ग्रामस्थांना ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करून धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप याचिकाकर्ता जेम्स लिओनार्ड वॉटसनवर ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी त्याला ३ ऑक्टोबरलस अटक झाली होती. सध्या तो १७ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी आरोपीला एकदा न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर हेबियर्स कॉपर्स याचिका करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकू शकत नाही.
जामीनासाठी अर्ज करणे हा एकमेव पर्याय त्यांच्यापुढे असल्याचे न्यायालयाने त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याची दखल घेऊन याचिकाकर्त्यांच्या वतीने याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती करण्यात आली. ती न्यायालयाने मान्य करून सुनावणी मंगळवारी निश्चित केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.