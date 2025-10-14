भाजी विक्रीच्या व्यवसायातून मराठी-अमराठी वाद
कल्याणमध्ये मनसेकडून दुकानदाराला समज
कल्याण, ता. १४ (बातमीदार): कल्याणमधील चिंचपाडा भवानीनगर परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून मराठी भाजी विक्रेत्यांवर अमराठी किराणा दुकानदारांकडून दबाव आणला जात असल्याचा आरोप समोर आला आहे. विशेषतः एका मराठी महिलेला भाजी विक्री करण्यास विरोध करण्यात आला असून, संबंधित अमराठी किराणा दुकानदाराने नागरिकांना "भाजी विक्रेत्या मराठी महिलेकडून भाजी घेऊ नका" असे विधान केले, असा आरोप यावेळी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या व्यावसायिकाला जाब विचारला असून, या घटनेचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाला आहे.
स्थानिक मराठी महिला आपला भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करत असताना, परिसरातील अमराठी किराणा दुकानदाराने विरोध केल्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आणि नागरिकांमध्ये संताप पसरला. या घटनेची माहिती मिळताच, मनसेसह भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी अमराठी किराणा दुकानदाराला ताकीद देत, मराठी व्यावसायिकांविरुद्ध दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नका, असा स्पष्ट इशारा दिला. स्थानिक नागरिक आणि राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन मराठी व्यावसायिकांना पाठिंबा दिला, तसेच परिसरात शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
