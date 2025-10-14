नेदरलँड्ला नवी मुंबईची भुरळ
घनकचरा प्रकल्पांचा अभ्यास भेटीतून आढावा
वाशी, ता.१४(बातमीदार)ः नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने नेदरलँड किंगडमच्या कॉन्सुलेट जनरल यांच्या नेतृत्वाखाली जल शिष्टमंडळासोबत महापालिका मुख्यालयात घनकचरा व्यवस्थापनावर संवाद साधण्यात आला. यावेळी पायाभूत सुविधा, कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती, वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था तसेच जल व्यवस्थापनात सहकार्याच्या संधी, अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
भारतातील सर्वात नियोजित, सुविधायुक्त शहर म्हणून नवी मुंबई नावारुपाला येत आहे. जलप्रक्रिया, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता आणि शहरी नवउपक्रम यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये नवी मुंबई महापालिका विविध उपक्रम राबवत आहे. याच अनुषंगाने डच तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाणार आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या सहयोगाने भारत डच सहकार्यासाठी संयुक्त कार्यप्रणाली ठरवून प्रायोगिक प्रकल्प निर्मिती तसेच क्षमता बांधणी आणि ज्ञान देवाणघेवाणीवर अभ्यासभेटीतून लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.
वस्तूनिर्मिती केंद्राचे कौतुक
नेदरलँड्सच्या शिष्टमंडळाने तुर्भे येथील एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तसेच कोपरखैरणे येथील सांडपाणी प्रक्रिया आणि टर्शअरी ट्रिटमेंट प्रकल्पांसह विविध सुविधांना भेट देत त्याविषयी माहिती जाणून घेतली. सीबीडी बेलापूर येथील वस्त्र कचऱ्यापासून पुनप्र्रक्रियेव्दारे उपयोगी वस्तू निर्मिती केंद्राला भेट देऊन तेथील संकल्पनेचे कौतुक केले. यावेळी पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली.
