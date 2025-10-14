रोह्यात जिल्हा परिषदेसह पंचायत समिती गण आरक्षण जाहीर
रोह्यात जिल्हा परिषदेसह पंचायत समिती गण आरक्षण जाहीर
नव्या चेहऱ्यांना संधी, तर अनेक प्रस्थापितांना धक्का; राजकीय समीकरणात उलथापालथ
रोहा, ता. १४ (बातमीदार) : रोहा तालुक्यातील जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गण आरक्षणाची सोडत सोमवारी (ता. १३) जाहीर करण्यात आली. नव्या आरक्षणामुळे राजकीय पातळीवर मोठी उलथापालथ झाली असून, अनेक नवोदितांना संधी, तर काही प्रस्थापित नेत्यांना धक्का बसल्याचे चित्र दिसत आहे.
आंबेवाडी, घोसाळे, भुवनेश्वर, आणि नागोठणे हे गट चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. आंबेवाडी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री (नामाप्र) तर घोसाळे गण सर्वसाधारण राखीव ठरल्याने अनेक पुरुष इच्छुकांचा हिरमोड झाला. भुवनेश्वर व नागोठणे हे दोन्ही गट सर्वसाधारण ठरल्यानंतर इच्छुकांमध्ये उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. विशेषतः नागोठणे गणात तरुण आणि अनुभवी नेत्यांमध्ये स्पर्धा रंगण्याची शक्यता आहे. भुवनेश्वर गटात महेंद्र खैरे आणि अंनता देशमुख या युवा नेत्यांची नावे आघाडीवर असल्याचे समजते. या गटात कुणबी, ओबीसी आणि तरुणवर्गातील नेत्यांमध्ये उमेदवारीसाठी हालचाली सुरू आहेत. दुसरीकडे, आंबेवाडी गणात आरक्षण बदलल्याने काही जुन्या इच्छुकांच्या चेहऱ्यावर नाराजी स्पष्टपणे दिसून आली. सोडत कार्यक्रमास प्रांताधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड, तहसीलदार किशोर देशमुख, तसेच सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या नव्या आरक्षणाने रोह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
...............
चौकट
तालुक्यातील एकूण आठ गणांपैकी चार जागा महिला राखीव ठरल्या आहेत. त्यात नागोठणे (नामाप्र स्त्री), सुकेळी (अ.ज. स्त्री), धाटाव (सर्वसाधारण स्त्री) आणि न्हावे (सर्वसाधारण स्त्री) या गणांचा समावेश आहे. उर्वरित आंबेवाडी, घोसाळे, भुवनेश्वर आणि कोलाड या जागा सर्वसाधारण राहिल्या असून, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांची चढाओढ अपेक्षित आहे. दरम्यान, तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (शिंदे गट), भाजप व महायुती यांच्यातील संभाव्य संघर्ष लक्षवेधी ठरणार आहे, तर शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी, ठाकरे गट शिवसेना, शेकाप आणि मनसे या पक्षांची भूमिका आगामी राजकीय समीकरण ठरवणार आहे.
