‘उद्यम सखी’मुळे महिला उद्योजकांची उंच भरारी
आमदार महेंद्र दळवी यांचे प्रतिपादन
पेण, ता. १५ (वार्ताहर) : शासनाने राज्यातील महिलांकरिता ‘उद्यम सखी’ हा उपक्रम आणल्याने महिलांनी आता उद्योजकांत उंच भरारी घेतली असल्याचे प्रतिपादन शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी पेण येथे केले.
पेण तालुका शिवसेना महिला आघाडीच्या अंजली जोगळेकर यांच्या माध्यमातून १२ रोजी महात्मा गांधी वाचनालय येथील सभागृहात महिलांकरिता ‘उद्यम सखी’ मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याचे उद्घाटन अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी, आदिती दळवी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी त्यांनी सांगितले, की अनेक महिला उद्योजकांच्या व्यवसायाची प्रगती यामुळे दिवसेंदिवस वाढत आहे. आज महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन स्वतःच्या पायावर उभ्या राहून त्यांनी इतरही गरजू महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. येत्या दिवाळीनंतर राजकीय फटाके फुटण्याची चिन्हे दिसत असून, रोहा व पेणमध्ये लवकरच राजकीय फटाके फुटणार यात तीळमात्र शंका नाही. त्यामुळे येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकरिता कार्यकर्त्यांनी सज्ज व्हावे, असे आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले. या उद्योग मेळाव्यात साधारणपणे ५० महिलांनी सहभाग घेतला होता. या कार्यक्रमाला उप जिल्हाप्रमुख उद्धव कुथे, तालुकाप्रमुख तुषार मानकवले, अशोक वर्तक आदींसह शिवसैनिक उपस्थित होते.
