माजी आयुक्तांविरोधात ३४१ पानांचे आरोपपत्र
बोळिंज, ता. १५ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना काही दिवसांपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. यानंतर त्यांनी ईडीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ईडीला सक्त ताकिद देत पवार यांच्याविरोधातील पुरावे सादर करण्यास सांगितले होते. पालिका क्षेत्रातील बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आता कारवाई करत, पवार यांच्यासह १८ भूमाफिया आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात ३४१ पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे.
ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, आयुक्त पदावर असताना पवार यांनी प्रत्येक कामासाठी मोठी लाच घेतली आणि भ्रष्टाचारासाठी एक यंत्रणा उभी केली होती. ४१ हून अधिक अनधिकृत इमारतींकडे डोळेझाक करण्यासाठी आणि त्यांना परवानगी देण्यासाठी पवार यांनी कोट्यवधींची लाच घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. ही काळी कमाई लपवण्यासाठी त्यांनी पत्नी आणि मुलीच्या नावावर असलेल्या बेनामी कंपन्यांचा वापर करून मनी लाँड्रिंग केल्याचेही ईडीने म्हटले आहे. या घोटाळ्याचे धागेदोरे उलगडण्यासाठी ईडीने व्हॉट्सॲप चॅट्स, रोख व्यवहारांचे पुरावे आणि डिजिटल रेकॉर्ड्ससारखे पुरावे गोळा केले आहेत. लाचेच्या पैशांतून कार, महागड्या साड्या अन् दागिने घेतले. ईडीने तपासादरम्यान पवार यांच्याकडे १७.७५ कोटी रोख स्वरुपात मिळाल्याचे उघड केले आहे. ईडीने आतापर्यंत या प्रकरणाशी संबंधित ७१ कोटींची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. सध्या अनिलकुमार पवार, वाय. एस. रेड्डी, सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता तुरुंगात आहेत.
