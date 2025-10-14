ओव्हरटेकच्या प्रयत्नात टेम्पो झाडावर आदळला
ओव्हरटेकच्या प्रयत्नात टेम्पो झाडावर आदळला
शिळ रोडवर अपघात
कल्याण, ता. १४ (बातमीदार) : शिळरोडवरील टाटा पॉवर जवळ मंगळवारी (ता. १४) सकाळी एका टेम्पोचा विचित्र अपघात झाला. बसला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात टेम्पोचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका झाडावर आदळला. या अपघातात सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. टेम्पोचालक किरकोळ जखमी झाला असून, त्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, बसला ओव्हरटेक करण्याच्या नादात टेम्पोचालकाने वेग वाढवला, परंतु काही कारणास्तव त्याने वाहनावरील नियंत्रण गमावले. परिणामी, टेम्पो झाडावर आदळला आणि वाहनाच्या पुढील भागाचे मोठे नुकसान झाले.
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी धाव घेऊन चालकाला टेम्पोमधून बाहेर काढले. सुदैवाने या घटनेत बसमधील प्रवासी आणि आसपासच्या कोणालाही दुखापत झाली नाही. वाहतूक पोलिसांनी वाहनचालकांना सावधगिरीने वाहन चालविण्याचे आणि ओव्हरटेक करताना गतीमर्यादा पाळण्याचे आवाहन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.