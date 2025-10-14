वनमाली ट्रस्टकडून ४८० विद्यार्थ्यांना लाभ
मनोर, ता.१५ (बातमीदार) ः ''वनमाली अ क्रिएटिव्ह सेवा ट्रस्टच्या'' वतीने ग्रामीण भागातील गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आले. दिवाळी सणाआधी शैक्षणिक साहित्य मिळाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. शिक्षणाला परिवर्तनाचे साधन मानून वनमाळी ट्रस्ट ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विकासातील योगदानासाठी कार्यरत आहे.संस्थेच्या संचालिका वैशाली ठक्कर-पाटील,अमृता नाडकर्णी, संचालक विजय नाडकर्णी,सुशील ठक्कर, निशांत नाडकर्णी आणि हर्षाली नाडकर्णी यांच्या पुढाकारातून शैक्षणिक साहित्य वाटपाचा उपक्रम यशस्वीरित्या पार पडला. गंगाराम महादू भडांगे विद्यालयातील १८० विद्यार्थ्यांना तसेच छत्रपती विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, साखरे येथील इयत्ता पाचवी ते सातवीच्या ३०० विद्यार्थ्यांना मिळून ४८० शैक्षणिक किट्स वाटप करण्यात आले. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष विठ्ठल रामचंद्र गोरे,सहसचिव विकास रघुनाथ गोरे,तसेच दोन्ही शाळांचे मुख्याध्यापक सचिन दशरथ पाटील व नरेश बारकू राऊत उपस्थित होते.मान्यवरांनी वनमाली ट्रस्टच्या सामाजिक जाणिवेचे व शिक्षण क्षेत्रातील योगदानाचे कौतुक केले जात आहे.
