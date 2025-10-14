अल्पवयीन मुलाला मारहाण करून लुटले
उल्हासनगर, ता. १४ (वार्ताहर) : अल्पवयीन मुलावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणातील फरार मुख्य आरोपी मोहित लोहिया अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात सापडला आहे. नाशिकमध्ये लपून बसलेल्या आरोपीला उल्हासनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
मधुबन चौक परिसरात १७ वर्षीय मुलाला काही तरुणांनी थांबवून जबरदस्तीने पैसे मागितले. मुलाने विरोध केल्यावर आरोपींनी त्याच्यावर हल्ला करून गंभीर मारहाण केली. पीडित मुलाने तक्रार दाखल केल्यानंतर तपास सुरू झाला असता आरोपी लोहिया फरार झाला. तो जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. पोलिसांनी मिळालेल्या माहितीनुसार नाशिकमध्ये सापळा रचून आरोपीला ताब्यात घेतले. सोमवारी न्यायालयात हजर केल्यावर तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. या कारवाईत पोलिस उपनिरीक्षक आशीष पवार, सिद्धार्थ गायकवाड, संदीप सोनवणे, तसेच गुन्हे शाखेचे प्रसाद तोंडीलकर व रामदास उगले यांनी विशेष भूमिका बजावली. तसेच नाशिक गुन्हे शाखेच्या पथकानेही महत्त्वाची मदत केली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक समाधान हिरे, पठाण, गुलाब सोनार, तसेच मुख्य कॉन्स्टेबल सानप व गवळी यांनी संयुक्त कारवाई केली. पोलिस तपास अधिकारी आशीष पवार म्हणाले, आरोपी मोहित लोहियावर या आधीही अनेक गुन्हे नोंद आहेत. चौकशी सुरू असून, या प्रकरणात आणखी कोण सहभागी आहे हे शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.
