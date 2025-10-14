खड्डेमय रस्त्याला आयुक्तांचे नाव
खड्डेमय रस्त्याला आयुक्तांचे नाव
काँग्रेसचे कल्याणमध्ये अनोखे आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १४ : पावसाने उसंत घेऊन आठवडा उलटला तरी कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांवरील खड्डे अद्यापही कायम आहेत, ज्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही लक्ष दिले जात नसल्याने, अखेर काँग्रेसचे ब्लॉक अध्यक्ष शकील खान यांनी मंगळवारी (ता. १४) अनोखे आंदोलन केले. कल्याण पूर्वेतील न्यू गोविंदवाडी रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये झाडे लावत, त्यांनी या रस्त्याला ‘अभिनव गोयल आयुक्त मार्ग’ असे नामकरण केले. पालिका प्रशासनाचा निषेध म्हणून शकील खान यांनी याच रस्त्यावर आमरण उपोषणालाही सुरुवात केली आहे.
प्रभाग क्रमांक ४५, कचोरे येथील रस्ते दुरुस्तीसाठी काँग्रेसचे ब्लॉक अध्यक्ष शकील खान यांनी प्रशासनाला यापूर्वी पत्र दिले होते. या रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. यामुळे नागरिक, लहान मुले आणि वयोवृद्ध लोकांना ये-जा करताना प्रचंड त्रास होत आहे, तसेच वाहन चालकांनाही अडचणी येत आहेत. या रस्त्यालगत दोन शाळा आहेत, जिथे पहिली ते दहावीपर्यंतचे विद्यार्थी याच रस्त्याचा वापर करतात. तसेच, आजारी रुग्णांना किंवा गर्भवती महिलांना रुग्णालयात नेत असताना अशा रस्त्यांवर दुर्घटना होण्याची शक्यता असते. गणपती आणि नवरात्रीसारखे सण होऊन गेले, आता दिवाळी येत आहे, तरीही पत्र देऊन रस्त्यांची दुरुस्ती होत नसल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. प्रशासनाने याची दखल न घेतल्यास आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शकील खान यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.