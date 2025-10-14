अपघातग्रस्तांना सहा तासांनी उपचार
अपघातग्रस्तांना सहा तासांनी उपचार
कर्जत तालुक्यातील १०८ क्रमांकाची सेवा वादात
कर्जत, ता. १४ (बातमीदार)ः तालुक्यातील सालपे आदिवासीवाडीतील दोघांचा येथील रविवारी (ता. १२) संध्याकाळी अपघात झाला होता, पण अपघातानंतर १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका तब्बल सहा तासांनी दाखल झाल्याने उपजिल्हा रुग्णालयात उपचाराविना ताटकळत बसावे लागले.
शिरसे ते आकुर्ले मार्गावर समोरून येणाऱ्या दुचाकीच्या धडकेत अनंता वाघमारे (३५), सांगवी आदिवासीवाडी येथील गोरखनाथ पवार (२५) दोघे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना तातडीने कर्जत येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. कर्तव्यावर असलेले डॉ. मोरे यांनी प्रथमोपचार करून गंभीर जखम लक्षात घेता त्यांना पुढील उपचारासाठी उल्हासनगर येथे हलवण्याचा सल्ला दिला, मात्र गाडी खराब असल्याची कारणे देत १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका कर्मचाऱ्यांनी वेळ मारून नेली. त्यामुळे रात्री १२ वाजले तरी रुग्णवाहिका आलेली नव्हती. या घटनेची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर गंगावणे यांना मिळताच त्यांनी तत्काळ उपजिल्हा रुग्णालयात धाव घेतली. त्यांनी ऑनलाइन तक्रार केल्यानंतर १५ मिनिटांनंतर रुग्णवाहिका दाखल झाली.
-------------------------------------
तालुक्यासाठी दोनच रुग्णवाहिका
कर्जत तालुक्यातीव उपजिल्हा रुग्णालयात १०८ क्रमांकाची एक तर आमदार निधीतून एक रुग्णवाहिका आहे, मात्र गाडीवर चालकच नाही, मात्र १०२ क्रमांकाची रुग्णवाहिका फक्त गरोदर महिलांसाठीच वापरली जाते, तर कशेळे रुग्णालयात १०८ क्रमांकाची एक रुग्णवाहिका आहे. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्यासाठी फक्त दोनच १०८ क्रमांकाची आरोग्य सेवा उपलब्ध आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.