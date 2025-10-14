फसवणूकप्रकरणाचे मध्यप्रदेशात सूत्रधार
फसवणूकप्रकरणाचे मध्यप्रदेशात सूत्रधार

फसवणूक प्रकरणाचे मध्य प्रदेशात सूत्रधार
४५ लाखांचा गंडा घालणाऱ्या टोळीतील एकाला अटक
नवी मुंबई, ता. १४ (वार्ताहर) : नवी मुंबईतील नामांकित बांधकाम कंपनीचा मालक असल्याचे भासवून ४५ लाख ५० हजारांची रोख रक्कम परस्पर वळती करण्यात आली होती. या प्रकरणात वाशी पोलिसांनी मध्य प्रदेशातील सिलवानी (जि. रायसेन) येथून अटक केली आहे.
वाशी सेक्टर-१७ मधील श्री साई डेव्हलपर्स बांधकाम व्यावसायिकाच्या कंपनीचे मालक अभिषेक शर्मा परदेशात गेले होते. सायबर टोळीने कंपनीचा मालक अभिषेक शर्मा असल्याचे भासवून कंपनीतील लेखापालाला संदेश पाठवला होता. नवीन नंबर घेतल्याचे सांगून पुरवठाधारांना पैसे देण्याच्या बहाण्याने कंपनीच्या लेखापालाला बँक खात्यांचे तपशील पाठवून पैसे पाठवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार विविध बँक खात्यामधून ४५ लाख ५० हजारांची रक्कम पाठवण्यात आली, परंतु काही वेळानंतर कंपनी मालकांशी संपर्क साधल्यावर खरी बाब उघड झाली होती. याप्रकरणी वाशी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्यानंतर फसवणूक झालेल्या रकमेपैकी सात लाख मध्य प्रदेशात राहणाऱ्या सौरभ शर्माच्या बँक खात्यात गेल्याचे आढळले.
अन्य आरोपींचा शोध सुरू
वाशी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चांदेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक योगेश भोसले व त्यांच्या पथकाने तांत्रिक तपास आणि लोकेशन ट्रेसिंगच्या आधारे मध्य प्रदेशात जाऊन सौरभ शर्माला सोमवारी (ता. १३) मध्य प्रदेशातील सिलवानी येथून अटक केली.

