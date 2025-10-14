जागतिक आपत्ती धोके निवारण दिनानिमित्त नमुंमपामार्फत विशेष कार्यक्रम संपन्न
नेरुळ, ता. १४ (बातमीदार) ः संपूर्ण जगभरात जागतिक आपत्ती धोके निवारण दिन सोमवारी (ता. १३) साजरा करण्यात येतो. या दिनाचे औचित्य साधून आपत्ती निवारणाबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून साजरा करण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार यांच्या नियंत्रणाखाली आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाप्रसंगी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्त ललिता बाबर, महापालिका सचिव चित्रा बाविस्कर, शिक्षण विभाग उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे, अतिक्रमण विभाग उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड, उदयान विभाग उपायुक्त स्मिता काळे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रत्नप्रभा चव्हाण, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव, विद्युत विभाग कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाडे, सुरक्षा अधिकारी रामचंद्र वारे आदी मान्यवर उपस्थित होते. त्यानंतर महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या सोनी मराठीवरील मालिकेमधील सुप्रसिध्द कलाकार कुणाल मेश्राम आणि सहकाऱ्यांनी पथनाट्यद्वारे आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सतर्क राहण्याबाबत मनोरंजनातून प्रबोधनात्मक सादरीकरण केले.
