ठाण्यात विद्यार्थी-पालक व्यापारपेठ
ठाण्यात विद्यार्थी-पालक व्यापारपेठ
ठाणे, ता.१५ (बातमीदार) : दिवाळीनिमित्त सरस्वती मंदिर ट्रस्ट, ठाणे यांच्या वतीने संस्थेतील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमातील सर्व शाळांच्या विद्यार्थी व पालकांच्या सहकार्याने ‘विद्यार्थी-पालक व्यापारपेठ’ आयोजित करण्यात आली आहे. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या उद्योगशीलता, सर्जनशीलता आणि जबाबदारीच्या भावनांना प्रोत्साहन देणारा ठरणार आहे.
या व्यापारपेठेचे उद्घाटन गुरुवार,(ता.१६) सकाळी ११ ते१२ या वेळेत होणार असून, उद्घाटक म्हणून शाळेचे माजी विद्यार्थी तसेच ठाण्यातील प्रसिद्ध सराफ व ज्वेलर्स विजय बेंद्रे यांची उपस्थिती लाभणार आहे. शुक्रवार,(ता.१७) सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ या वेळेत ही व्यापारपेठ सर्वांसाठी खुली राहणार आहे.
ट्रस्टच्या सरस्वती सेकंडरी स्कूलमध्ये गेले तीन वर्षे ''वित्त आणि अर्थ साक्षरता वर्ग'' यशस्वीपणे राबवले जात आहेत. या उपक्रमातूनच पुढे वाटचाल करत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उद्योग-व्यवसायाचा अनुभव मिळावा, त्यांच्या कला-कौशल्यांना आर्थिक दिशा मिळावी, तसेच पालकांना उत्पन्नाचा आधार मिळावा, हा या व्यापारपेठेचा मुख्य उद्देश आहे. कार्यकारी विश्वस्त सुरेंद्र दिघे यांनी सांगितले की, “ही व्यापारपेठ म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मनिर्भरतेची बीजे रुजविण्याचा प्रयत्न आहे. आपल्या देशाच्या आर्थिक सक्षमीकरणाकडे हे एक लहान पण महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे." शाळेच्या परिसरातील नागरिकांनी या उपक्रमाला भेट देऊन विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.