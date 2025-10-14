पदपथावर अनधिकृत लॉटरी व्यवसाय,
पदपथावर अनधिकृत लॉटरी व्यवसाय
खारघर, ता. १४ (बातमीदार) : सायन-पनवेल महामार्गावरील कोपरा गाव प्रवेशद्वारालगत पदपथावर लॉटरी व्यवसाय थाटला आहे. याकडे पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे नागरिक आश्चर्य व्यक्त करीत आहे.
सायन-पनवेल महामार्गांवरील कोपरा गाव भुयारी मार्गावर नेहमी वाहनांची वर्दळ असते. विशेष म्हणजे कोपरा गावात भाड्याने वास्तव्य करणाऱ्या बांधकाम आणि बिगारी काम, गवंडीकाम, सुतार काम आदी बांधकाम कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या महामार्गवरून गावात जाणारा एकमेव रस्ता असल्यामुळे याठिकाणी मोठी वर्दळ असते. ही संधी साधून लॉटरी व्यावसायिकाने पदपथावर अनधिकृत व्यवसाय थाटला आहे. सायंकाळी लॉटरी खेळणाऱ्या कामगारांची संख्याही अधिक आहे, परंतु रस्त्यांवर वाहनाची वर्दळ असल्यामुळे एखादा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अपघात झाल्यास त्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. यासंदर्भात प्रभाग अधिकारी जितेंद्र मढवी यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.