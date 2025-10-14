७३ मोबाईल मूळ मालकांच्या स्वाधीन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे,ता.१५ : गहाळ झालेले मोबाईल फोनचा सीईआयआर पोर्टलद्वारे महाराष्ट्रासह इतर राज्यातून शोधून तब्बल ७३ मोबाईल फोन त्या- त्या मूळ मालकांना परत करण्यात ठाणे शहर पोलिसांना यश आले आहे. परत करण्यात आलेल्या मोबाईल फोनची किंमत १८ लाख ७० हजार रुपये इतकी असल्याची माहिती कसारवडवली पोलिसांनी दिली.दिवाळीच्या पूर्वी गहाळ झालेले फोन परत हातात पाहून जणू दिवाळी भेट असल्याचे मूळ मालकांच्या चेहऱ्यावर पसरलेल्या हास्यावरून दिसत होते. ठाणे शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीमधील नागरिकांचे गहाळ तसेच चोरी झालेल्या मोबाईल फोनचा सर्वोतोपरी शोध घेऊन ते नागरिकांना परत मिळवून देण्याच्या अनुषंगाने पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या आदेशाने विशेष मोहिम राबवली जाते.
कासारवडवली पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, निवृत्ती कोल्हटकर यांनी नागरिकांचे चोरी व गहाळ झालेले मोबाईल फोनचा शोध घेऊन ते नागरिकांना परत मिळवून देण्याकरिता पोलिस उप निरीक्षक सौरभ थोरवे, पोलिस शिपाई कृष्णकांत भगत यांचे एक विशेष पथक तयार केले. सीईआयआर या पोर्टलव्दारे गहाळ झालेले मोबाईल शोधून गहाळ झालेले मोबाईल हे ठाणे शहर आयुक्तालयसह महाराष्ट्रातील वेगवेगळे जिल्हे तसेच पुर्ण देशभरामधुन ट्रेस झालेले मोबाईल जे व्यक्ती वापरत आहेत किंवा ज्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यांच्याशी संपर्क करुन मोबाईल परत करण्याबाबत सांगितले असता, महाराष्ट्रासह इतर राज्यातून काही मोबाईल परत मागविले. अनेक मोबाईल प्रत्यक्ष जावुन त्या ठिकाणावरून हस्तगत करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अशाप्रकारे कासारवडवली पोलिसांनी सुमारे १८ लाख ७० हजार रुपये किंमतीचे वेगवेगळ्या कंपनीचे ७३ मोबाईल हस्तगत करण्यात आले असून यापुढेही अशीच मोहिम राबवून नागरिकांचे गहाळ, चोरी झालेले मोबाईल परत करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. नागरिकांना मोबाईल परत मिळाल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसून येत होता. मोबाईल मिळाल्याने नागरिकांनी ठाणे शहर पोलिसांचे आभार मानले आहेत.
