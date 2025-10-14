कंत्राटी कामगारांचा संताप उफाळला!
आश्वासनाची नको, हक्काची दिवाळी द्या
कंत्राटी कामगारांचा हुंकार; कोरस कंपनीविरोधात ठिय्या आंदोलन
रोहा, ता. १४ (बातमीदार) ः तालुक्यातील धाटाव औद्योगिक क्षेत्र पुन्हा एकदा आंदोलनाने दणाणून गेले आहे. कोरस इंडिया लिमिटेड कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी मंगळवारी (ता. १४) सकाळपासून कंपनीच्या मुख्य गेटवर ठिय्या आंदोलन केलं. गेल्या महिनाभरापासून कामगारांना पगार, बोनस आणि एलटीए रक्कम नसल्याने कामगारांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दिवाळी जवळ आली असून, घरात आनंदाचा किरण नाही तर काळोख दाटलेला आहे. घरात दिवे कसे लावायचे, असा सवाल करत शेकडो कंत्राटी कामगारांनी कंपनीच्या गेटसमोर आंदोलन केले.
महिभरापासून पगार आणि बोनस मिळाला नसल्याने कामगारांनी संताप व्यक्त केला आहे. कंपनी रोज सांगते उद्या होईल, परवा होईल, पण आमच्या पोटाला उद्या नसतो, अशा शब्दात कामगारांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. आश्वासन नाही, हक्क द्या, अशा घोषणांनी कर्मचाऱ्यांनी परिसर दणाणून सोडला. आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत कोणताही कामगार कंपनीत पाऊल ठेवणार नाही, असा इशारा कामगारांनी कंपनी प्रशासनाला दिला होता. अखेर चार तासांच्या आंदोलनानंतर कंपनी प्रशासनाला कामगारांसमोर झुकावे लागले.
कंपनी प्रशासनाशी झालेल्या चर्चेनंतर कोरस इंडिया लिमिटेडच्या एचआर विभागाचे नवनाथ पावले यांनी सर्व कामगारांचा पगार आणि एलटीए दुपारपर्यंत दिला जाईल, तर बोनस बुधवारी (ता. १५) दुपारपर्यंत वितरित केला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
या आंदोलनादरम्यान शिवसेना (शिंदे गट) तालुकाप्रमुख मनोजकुमार शिंदे, धाटाव विभाग अध्यक्ष नीलेश वारंगे, उपतालुकाप्रमुख संदेश मोरे आणि नयन जोशी आदी शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी कामगारांची बाजू ठामपणे मांडत कंपनी प्रशासनाला घेरलं.
...तर रस्त्यावर उतरू
कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की गेल्या अनेक महिन्यांपासून उत्पादनाचा संपूर्ण भार कंत्राटी कामगार सांभाळत आहेत, पण त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. हा सरळ सरळ आर्थिक अन्याय आहे. दिवाळी साजरी करायची तर पैशांशिवाय कशी? कंपनीने दिलेली आश्वासने फक्त शब्दांपुरती राहिली आहेत, तर कंत्राटी कामगारांचा पगार आणि हक्काच्या बाबतीत भाजप ठामपणे त्यांच्या सोबत आहे. कामगारांवर अन्याय झाला, तर आम्ही त्यांच्यासोबत रस्त्यावर उतरून तीव्र भूमिका घेऊ, अशी भूमिका भाजपचे तालुका अध्यक्ष अमित घाग यांनी घेतली आहे.
फोटो कॅप्शन :
रोहा ः धाटाव येथील कोरस कंपनीबाहेर कंपनी प्रशासनाविरोधात ठिय्या आंदोलन करताना कामगारवर्ग.
