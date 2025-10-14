कातकरी समाजाच्या समस्या ऐकून विवेक पंडित संतप्त
वज्रेश्वरी, ता. १४ (बातमीदार) : सरकारच्या आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी भिवंडी तालुक्यातील करमाळा कातकरी वाडी आणि वाडा तालुक्यातील गारगाव कातकरी वाडी येथे शासकीय भेट दिली. या दौऱ्यात त्यांनी आदिम कातकरी जमातींच्या अडचणींचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला. स्थानिक ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी कातकरी समाजाला मूलभूत सुविधा पुरवण्यात केलेल्या निष्काळजीचे धक्कादायक वास्तव समोर आले.
गारगाव येथे पंडित यांनी अल्पवयीन मुलींच्या बालविवाह आणि विक्रीच्या घटनांबाबत माहिती घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांच्यासमोर कातकरी समाजातील मुलींच्या भीषण वास्तवाचे चित्र उभे राहिले, ज्यामुळे ते अत्यंत संतप्त झाले. भिवंडीतील करमाळा येथील कातकरी कार्यकर्ता गजानन जाधव यांच्या घरी जेवणादरम्यान पंडित यांनी वाडीतील समस्या जाणून घेतल्या. या वेळी ग्रामविकास अधिकारी आदिम कातकरी नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे, आधार कार्ड, रोजगाराच्या संधी आणि मूलभूत सुविधा देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे निदर्शनास आले. ग्रामसेवकाने सादर केलेल्या चुकीच्या माहितीबाबत पंडित यांनी तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले; तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीची आठवण करून दिली. कातकरी पाडे आजही वीज, पाणी, रस्ते आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या प्राथमिक गरजांपासून वंचित असल्याचे वास्तव निदर्शनास आले. रोजगाराच्या संधींचा अभाव असल्याने अनेक कातकरी कुटुंबे उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतरित होत आहेत आणि काही कर्जबाजारी अवस्थेत जगत आहेत, अशी स्थिती पाहून पंडित यांनी प्रशासनाला तत्काळ सुधारात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
