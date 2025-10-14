जीव रक्षकांसाठी मानसिक आरोग्य प्रशिक्षण सुरू
जीव रक्षकांसाठी मानसिक आरोग्य प्रशिक्षण सुरू
ठाणे, ता.१५ (बातमीदार) ः मानसिक आरोग्य केवळ सामान्य नागरिकांचेच नव्हे, तर संकटात सापडलेल्या लोकांना मदत करणाऱ्या जीव रक्षकांचेही महत्वाचे अंग आहे. यंदा जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त ठाणे जिल्हा आरोग्य विभागाने पोलीस, अग्निशमन दल, एनडीआरएफ, वाहतूक पोलीस, आरोग्य कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मानसिक आधार देण्यासाठी महिनाभर उपक्रम राबविण्याचा संकल्प केला आहे.
प्रादेशिक मनोरुग्णालय आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या माध्यमातून मोहिमेची सुरुवात झाली आहे. १० ऑक्टोबर रोजी विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात झालेल्या कार्यक्रमात जिल्हा शक्य चिकित्सक डॉ. कैलास पवार, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. धीरज महांगडे, मानसोपचार तज्ञ डॉ. विजय तेली आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात मानसिक चाचण्या, मार्गदर्शन व समुपदेशन सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. मार्गदर्शन करताना डॉ. पवार यांनी सांगितले की, “एखाद्याला शारीरिक आजार झाला तर समाज तत्परतेने मदतीला धावून जातो; परंतु मानसिक त्रासाबाबत अजूनही समाजात शांतता, संकोच आणि कलंकभाव दिसून येतो. हीच सर्वात मोठी अडचण आहे.” त्यातच ज्या यंत्रणातील लोक आपत्कालीन समयी लोकांच्या मदतीला धावून जातात, त्यांची संकटातून सुटका करतात त्या जीव रक्षकांना देखील अशा उपचाराची गरज असते, त्यामुळे यंदाही त्यांना विशेष महत्व देत आरोग्य विभागाने यंदाच्या वर्षीच्या जागतिक मानसिक आरोग्य दिनाची थीम “आपत्कालीन परिस्थितीत मानसिक आरोग्य सेवांची उपलब्धता, अशी ठेवली आहे. महिनाभर या मोहिमेत शाळा व महाविद्यालयांमध्ये ताणतणाव व्यवस्थापन वर्ग, कार्यशाळा, निबंध स्पर्धा आणि जनजागृती रॅली आयोजित केली जातील. आरोग्य विभागाने नागरिकांना “मनाचे आरोग्य म्हणजे समाजाचे सामर्थ्य” असा संदेश देत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.