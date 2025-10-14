जंतनाशक मोहिमेचा शहापुरात विसर
शहापूर, ता. १४ (वार्ताहर) : राज्य सरकारकडून यावर्षी राष्ट्रीय जंतनाशक दिन मोहिमेचा कार्यक्रमच जाहीर झाला नाही. त्यामुळे शहापूर तालुक्यातील शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये ही मोहीम बारगळल्याचे समोर आले आहे. दरवर्षीप्रमाणे १ ते १९ वयोगटातील मुला-मुलींना देण्यात येणाऱ्या जंतनाशक गोळ्यांचा पुरवठा आणि वितरण यंदा ठप्प झाला आहे.
ही मोहीम सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग आणि महिला व बाल कल्याण विभाग यांच्या समन्वयाने राबवली जाते. वर्षातून दोन वेळा फेब्रुवारी आणि ऑगस्ट महिन्यांत ‘अल्बेंडाझोल’ या गोळ्या शाळा आणि अंगणवाड्यांमधून मुलांना दिल्या जातात. गोळी न घेऊ शकलेल्या मुलांना काही दिवसांनी किंवा डिसेंबरमध्ये ती दिली जाते. या उपक्रमाचा उद्देश बालकांमधील जंतसंसर्ग, कुपोषण आणि रक्तक्षय रोखणे हा आहे. या गोळ्यांमुळे मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि वाढीच्या वयातील आरोग्यदृष्ट्या होणारे परिणाम कमी होतात. यावर्षी राज्य सरकारकडून कोणतेही अधिकृत परिपत्रक किंवा कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने, शाळा प्रशासन आणि आरोग्य कर्मचारी गोंधळात पडले आहेत. शिक्षक व अंगणवाडीसेविका या मोहिमेची आतुरतेने वाट पाहत असताना, प्रशासनिक उदासीनतेमुळे ही मोहीम रखडली आहे. तालुक्यातील शिक्षक, पालक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सरकारने तातडीने या मोहिमेला मंजुरी देऊन बालकांचे आरोग्य सुरक्षित करण्यासाठी उपक्रम सुरू करावा, अशी मागणी केली आहे.
