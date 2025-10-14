५०० कोटी रुपये बूडवणाऱ्या कंपनीचा भूखंड रद्द करा; विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडेंचा दणका
५०० कोटींच्या गैरव्यवहारावरून कंपनीचा भूखंड रद्द!
विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडेंचा एमआयडीसीला दणका
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १४ : विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी तळोजा एमआयडीसी येथील ए-३ भूखंडाच्या अनियमित विभाजनाद्वारे विक्रीप्रकरणी मे. महादेव इम्पेक्स या कंपनीचा भूखंड रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कंपनीने अवघ्या सात महिन्यांत मूळ भूखंडाचे १६ उपभूखंडांमध्ये विभाजन करून विक्री केल्याची तक्रार होती. यामुळे सरकारच्या ५०० कोटींच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे.
याबाबत विधान भवनात बनसोडे यांच्या दालनात मंगळवारी (ता. १४) आढावा बैठक बोलविण्यात आली होती. या वेळी गृह विभागाचे कक्ष अधिकारी हेमंतकुमार मोहन, पोलिस निरीक्षक संजय पाटील, उद्योग विभागाचे अवर सचिव किरण जाधव, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी, महादेव इम्पेक्सचे प्रतिनिधी व तक्रारदार उपस्थित होते.
या प्रकरणात एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी अनियमिततेकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाल्याने बनसोडे यांनी त्यांच्या चौकशीचेही आदेश दिले आहेत. एमआयडीसीच्या नियमांचे उल्लंघन करून अवैधरीत्या भूखंडाचे विभाजन केल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर त्यांनी महादेव इम्पेक्सवर कारवाई करत भूखंड वाटप रद्द करण्याचे निर्देश एमआयडीसी प्रशासनाला दिले आहेत.
गैरव्यवहाराची चौकशी करा
एमआयडीसीतील गैरव्यवहाराबाबात चौकशी करण्यासाठी नवी मुंबई पोलिस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यात यावा. सदर पथकामध्ये पोलिस आयुक्त कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.आय.डी.सीचे वरिष्ठ अधिकारी व प्रांत अधिकारी, पनवेल यांचा समावेश करण्यात यावा, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.