वन्यजीव पाळणे हा गुन्हा शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख न्यायालयात धाव घेणार
वन्यजीव पाळल्याची नाईक यांची कबुली
शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख न्यायालयात धाव घेणार
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १४ : वनमंत्री गणेश नाईक यांनी एका कार्यक्रमात त्यांच्याकडे हरणाचे पिल्लू आणि बिबट्याचे बछडे होते; पण मंत्री झाल्यावर कायद्यामुळे सोडून दिले, अशी जाहीर कबुली दिली. वन्यजीव पाळणे हा कायद्याने गुन्हा असल्यामुळे नाईक यांच्यावर कारवाई व्हावी, यासाठी नवी मुंबई शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घटनेमुळे नाईक विरुद्ध शिंदे गट असा जुना संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
‘कोणी तरी बकरीच्या पिल्लांसोबत चालत आलेले हरणाचे पिल्लू मला आणून दिले होते. मी त्याचा चांगला सांभाळ केला, पण मंत्री झाल्यानंतर हे वन्यजीव पाळणे कायद्याने गुन्हा असल्याने ते मी सोडून दिले,’ असे नाईकांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले. तसेच आपल्याकडे एकाने आणून दिलेले बिबट्याचे बछडेही होते. पण तेसुद्धा आपण सोडून दिल्याचे नाईकांनी स्पष्ट केले. जंगलातील वन्यप्राणी आपण पाळू शकत नाही. कायद्यापुढे आपले प्रेम मागे ठेवावे लागते, अशी कबुली देत असतानाचा नाईक यांचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आहे.
दरम्यान, नाईक यांनी वन्यजीवांचा छळ केला असून, त्यांनी हे प्राणी सोडले असतील तर ते नेमके कुठे सोडले याची पोलिस चौकशी व्हावी, अशी मागणी पाटकर न्यायालयाच्या माध्यमातून करणार आहेत.
विधानाचा चुकीचा अर्थ : गणेश नाईक
माझ्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमातील संवादातील विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे. माझ्याकडे विचारणा केली असती तर मी याबद्दल सविस्तर माहिती दिली असती. मी स्पष्ट सांगू इच्छितो, की माझं वक्तव्य हे केवळ वन्यप्राण्यांबद्दल असलेले प्रेम आणि जिव्हाळ्याचे उदाहरण म्हणून होते. वन्यप्राण्यांची शिकार कोणीही करू नये. त्यांना पाळू नये. सोडून द्यावे यासाठी मी उदाहरण दिले होते. माझ्याकडे कधीही कोणत्याही प्रकारे वन्यप्राणी बेकायदा ठेवले नव्हते. वन्यप्राणी जंगलातच सुरक्षित असतात आणि त्यांचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने आखलेल्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे.
- गणेश नाईक, वनमंत्री, महाराष्ट्र
