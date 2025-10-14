ठाण्यात राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची संख्या वाढवा -अदिती तटकरे
ठाण्यात राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची संख्या वाढवा ः आदिती तटकरे
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : ठाण्यात आनंद परांजपे आणि नजीब मुल्ला म्हणजे राम-रहीम असून, त्या दोघांकडे मोठा अनुभव आहे. तो सगळा अनुभव आता कामाला लावा, असे सांगत अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पक्षाच्या नगरसेवकांची ठाणे महापालिकेत संख्या वाढली पाहिजे, असे मत महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केले. सोमवारी ठाणे येथील सी. के.पी. हॉल येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचा पदाधिकारी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले.
ठाणे महापालिकेत महापौर ठरविताना राष्ट्रवादीची भूमिका निर्णायक राहील त्यासाठीही प्रयत्न करणार असल्याचे तटकरे म्हणाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ठाण्यात मोठे काम करायचे आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा यात प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी वार्डात चांगली करणे गरजेचे असल्याचेदेखील त्यांनी या वेळी सांगितले. आपला पक्ष कोणत्या एका विचाराशी नाही. कोणत्या एका धर्माचा नाही. सर्व धर्मीय नागरिक आपल्या सोबत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण आपली विचारधारा सोडणार असून, आपल्याला जर कोणी बोलले की विचारधारा सोडली, तर त्यांना ते आपल्या कामातून दाखवून द्यायचे असल्याचे सांगत, प्रत्येकाने आपली जबाबदारी वाटून घेतली पाहिजे, असा सल्लादेखील त्यांनी दिला.
दररोज जवळपास चार ते पाच लाख लाडक्या बहिणींची ई केवायसी प्रक्रिया होत आहे. आत्तापर्यंत अंदाजे एक कोटी दहा लाखांपेक्षा जास्त महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तर अडीच लाखांपेक्षा अधिक महिलांची ९० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याची अशी मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. लाडक्या बहिणींच्या ई-केवायसी सर्व्हरमध्ये सुधारणा केल्या जात आहेत. लाडक्या बहिणींना नोव्हेंबरपर्यंत ई-केवायसी करण्याची मुदत आहे तसेच पूरग्रस्त भागासाठी आणखी १५ दिवस मुदत वाढवून घेणार असे महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. आत्तापर्यंत अंदाजे एक कोटी दहा लाखांपेक्षा जास्त महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, अडीच लाखांपेक्षा अधिक महिलांची ९० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महिलांना अद्यापही प्रक्रियेसाठी नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे.
