फ्लेमिंगो तलाव वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे
सिडकोकडून संरक्षण दर्जा रद्द करण्याच्या हालचाली
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १४ : नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गावरील फ्लेमिंगो तलावाचा ‘संरक्षण दर्जा’ रद्द करण्याच्या सिडकोच्या हालचाली सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, तलावाचा दर्जा ‘जैसे थे’ ठेवण्यासाठी नॅट कनेक्टतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे साकडे घालण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांना दिले आहेत.
हा तलाव फ्लेमिंगो पक्षांसाठी महत्त्वाचे निवासस्थान आहे. दरवर्षी हिवाळ्यापासून मे महिन्यापर्यंत हजारो फ्लेमिंगो येथे वास्तव्य करतात; मात्र सिडकोने ३० एप्रिल २०२५ रोजी संचालक मंडळाच्या बैठकीत तलावाचा संवर्धन राखीव दर्जा रद्द करण्याची विनंती सरकारला करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. सिडकोने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ पक्ष्यांच्या हालचालींमुळे विमान वाहतुकीला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली आहे, मात्र नॅट कनेक्टचे संस्थापक बी.एन. कुमार यांनी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीच्या (बीएनएचएस) संशोधनाचा हवाला देत हा धोका वैज्ञानिकदृष्ट्या सोडवण्यात आल्याचे सांगितले.
पाणथळ जागा नष्ट केल्यास विस्थापित पक्षी विमानतळ प्रकल्पाच्या जवळ स्थिरावू शकतात, ज्यामुळे धोके वाढू शकतात. तसेच स्थलांतरित पक्षी विमानांपेक्षा खूप कमी उंचीवर उडतात. त्यामुळे उड्डाण मार्गांना धोका नगण्य असतो, असे बीएनएचएसच्या निष्कर्षातून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे नवी मुंबईतील पर्यावरणाचा हा महत्त्वाचा ठेवा वाचवण्यासाठी कुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे.
