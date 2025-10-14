''कॅन्सर रुग्ण रोज डे'' कार्यक्रम उत्साहात
''कॅन्सर रुग्ण रोज डे'' कार्यक्रम उत्साहात
ठाणे,(बातमीदार) : आशा कॅन्सर ट्रस्ट आणि रिसर्च सेंटरच्या वतीने ठाण्यातील थोरले बाजीराव पेशवे हॉलमध्ये ‘मिशन कॅन्सर दूर’ या थीमवर आधारित २२ वा ‘कॅन्सर रुग्ण रोज डे’ कार्यक्रम यशस्वीपणे आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमात कॅन्सरवर विजय मिळवलेल्या २०० पेक्षा जास्त रुग्णांचा सन्मान करण्यात आला, ज्यांनी कॅन्सरवर मात करून आयुष्यात नवा उत्साह आणला आहे. या कार्यक्रमात कॅन्सरमधून पूर्णपणे बरे झालेल्या रुग्णांना त्यांच्या धैर्याबद्दल आणि संघर्षाबद्दल सलाम करण्यात आला. या आनंदोत्सवात रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक आणि आशा कॅन्सर हॉस्पिटलचे कर्मचारी यांच्यासह एकत्रितपणे मनोरंजक आणि प्रेरणादायी कार्यक्रम सादर करण्यात आले. आशा कॅन्सर ट्रस्टचे प्रमुख व कर्करोग तज्ञ डॉ. सतीश कामत, केईम हॉस्पिटलच्या इन्चार्ज डॉक्टर शिल्पा राव, डेंटल व प्लास्टिक सर्जन मनीष भानुषाली यांसारख्या मान्यवरांनी उपस्थितांना कॅन्सरबद्दलची भीती दूर करण्याचे उपदेश दिले आणि बरे झालेल्या रुग्णांचे मनोधैर्य वाढवले. कार्यक्रमाची सुरुवात कॅन्सर बरे झालेल्या मुलींच्या नृत्याने आणि गाण्याने झाली, ज्याने उपस्थितांचे मनोबल वाढवले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.