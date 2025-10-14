अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार
नवी मुंबई, ता. १४ (वार्ताहर) : बेलापूर येथे एका १९ वर्षीय तरुणाने १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाच्या भूलथापा देऊन तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या अत्याचारातून अल्पवयीन मुलगी गरोदर राहिली आणि तिने नुकताच एका बाळाला जन्म दिला आहे. या घटनेनंतर एनआरआय पोलिसांनी अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या तरुणाविरोधात सोमवारी (ता. १३) बलात्कारासह पोक्सो कलमाखाली गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली.
बेलापूर परिसरात राहणाऱ्या आणि शिक्षण घेणाऱ्या या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. आरोपी तरुणाने फेब्रुवारी महिन्यात मुलीच्या घरी कोणी नसताना तिच्यावर अत्याचार केले आणि नंतरही अनेक वेळा हे कृत्य केले. मुलगी गरोदर राहिल्यावर आरोपीने तिला गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या; परंतु गर्भपात झाला नाही. त्यानंतर लग्नाचे खोटे आश्वासन देत त्याने मुलीला आठ महिने गरोदर होईपर्यंत फसवत ठेवले.
मुलीच्या पोटात दुखू लागल्याने १२ ऑक्टोबरला तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि तिची प्रसूती झाली. आधार कार्डवरून मुलगी अल्पवयीन असल्याचे कळताच डॉक्टरांनी एनआरआय पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी तरुणाविरुद्ध बलात्कार आणि पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे.
