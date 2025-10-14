एमडीप्रकरणी तिघांना अटक
एमडीप्रकरणी तिघांना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे,ता.१४ : ठाणे पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाकडून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तलयाच्या हद्दीत अमली पदार्थाची तस्करी आणि विक्री करणाऱ्या करणाऱ्यावर मोहीम राबविण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या कळवा आणि शीळडायघर या दोन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एमडी पावडरची विक्रीसाठी आलेल्या तिघांना ठाणे शहर अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केली. त्यांच्याकडून सुमारे ६५ लाखांचा २२३.३ ग्रॅम वजनाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या मोहीमे अंर्तगत अमली विरोधी पथकाने कळवा नाका येथील शिवसेना शाखे समोर संशयास्पद आढळून आलेल्या दोघांना हटकले असता, त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, अमली पदार्थ विरोधी पथकाने त्यांना ताब्यात घेत, त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने त्याचे नाव इरफान नुरमोहमद शेख तसेच त्याचा साथीदार इम्रान सिद्दीकी असे सांगितले. त्यांच्याकडून ४०लाख ६४ हजार रुपये किमतीचा तब्बल २०३.२ ग्रॅम वजनाचा एमडी मिळून आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. याचदरम्यान शिळफाटा येथून ताब्यात घेण्यात आलेला मोहमद इरफान मोहमद हानिफ शेख, (२५) याच्याकडून ४ लाख ३० हजार रुपये किमतीचा २०.१ ग्रॅम वजनाचा "मेफेड्रॉन (एमडी)" हा अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे.या दोन वेगवेगळ्या गुन्ह्यात कळवा आणि शीळडायघर पोलीस ठाण्यात अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल मस्के यांच्या पथकाने केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.