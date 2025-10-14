डोंबिवलीत अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग
डोंबिवलीत अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १४ : येथील एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी रामनगर पोलिसांनी इकबाल नन्हेबक्ष अन्सारी (वय ३७) या व्यक्तीला अटक केली आहे. डोंबिवली पूर्वेकडील आयरे गावातील पीडित मुलगी तिच्या कुटुंबासोबत राहत असलेल्या घरात आरोपी इकबालदेखील राहत होता. मुलगी मंगळवारी (ता. १४) सकाळी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास घरात एकटी असताना त्याने तिचा विनयभंग करण्याचा आणि तिच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र मुलीने जोरदार प्रतिकार करीत स्वतःची सुटका करून घेतली व घडलेला प्रकार तिच्या आई-वडिलांना सांगितला. मुलीच्या आईने त्वरित रामनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करीत आरोपी इकबाल अन्सारीविरोधात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले आहे. पोलिस निरीक्षक विक्रम गौड यांनी या माहितीला दुजोरा दिला आहे.
