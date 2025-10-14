आरसीएफ कंपनीविरोधातील आंदोलनाला हिंसक वळण
आरसीएफ कंपनीविरोधातील आंदोलनाला हिंसक वळण
अलिबाग, ता. १४ (वार्ताहर) : आरसीएफ कंपनीविरोधातील शिवसेना शिंदे गटाच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. आमदार महेंद्र दळवी यांच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन मंगळवारी (ता. १४) अलिबाग येथे सुरू झाले होते. कंपनी व्यवस्थापनाने प्रतिसाद न दिल्याने संतप्त आंदोलकांनी रस्त्यावर टायर जाळण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी अटकाव करताच शिवसैनिक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. आमदार महेंद्र दळवी यांचीही पोलिसांशी बाचाबाची झाली.
अखेरीस आमदार दळवी यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी मोबाईलवरून चर्चा केली. उदय सामंत यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत तातडीने बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले, त्यानंतर हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले; मात्र पुढील आंदोलन ठरल्याप्रमाणे सुरूच राहील, असे दळवी यांनी स्पष्ट केले.
आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांचा लढा आम्ही गेली ४० वर्षे लढत आहोत. आजचे गेटसमोरील आंदोलन थांबवले असले तरी बुधवारी साखळी उपोषण आणि त्यानंतर आणखी आक्रमक आंदोलन होईल. यशस्वी होईपर्यंत लढा सुरूच राहील.
- आमदार महेंद्र दळवी, विधानसभा सदस्य, अलिबाग-मुरूड मतदारसंघ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.