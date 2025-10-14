महायुती १५०पेक्षा अधिक जागा जिंकणार!
महायुती १५० पेक्षा अधिक जागा जिंकणार!
अमित साटम यांचा यांचा निर्धार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः मुंबई महापालिका निवडणूक महायुती म्हणूनच लढणार असून, महायुती या निवडणुकीत १५० पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचा निर्धार भाजपचे मुंबईचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी व्यक्त केला. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने अमित साटम यांच्याकडे मुंबईची सूत्रे सोपविली असून, साटम आता ॲक्शन मोडवर आहेत. ते माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, सहा वेळा वॉर्ड कमिटीच्या बैठका झाल्या. २२७ प्रभागांचे तीन वेळा वर्गीकरण केले. मीदेखील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी सर्व प्रभागांचा आढावा घेतला आहे. आम्ही पूर्ण तयारीत आहोत. त्यामुळे आम्हाला चिंता नाही. आम्ही १५० पेक्षा अधिक जागा जिंकू. महायुतीच्या सरकारने उत्तर मुंबई ते कुलाब्यापर्यंत मेट्रोचे जाळे निर्माण केले आहे. पाच जिल्ह्यांना जोडले आहे. मेट्रो-३चा फायदा भाजपला या निवडणुकीत निश्चित होईल. ईशान्य मुंबई सोडून उर्वरित मुंबईला त्याचा फायदा होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
...
जिल्हा कमिटीला अधिकार
पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा कल लक्षात घेऊन उमेदवारी देण्यात येईल. स्थानिक माजी नगरसेवक असला तरी स्थानिक पातळीवर ठरेल तो उमेदवार दिला जाईल. जिल्हा कमिटीला अधिकार दिले आहे. त्यानंतर मुंबई कमिटीकडे त्यावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
