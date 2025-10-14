चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून तरुणीने केली आत्महत्या
इमारतीवरून उडी मारत तरुणीची आत्महत्या
बोळिंज, ता. १४ (बातमीदार) : प्रियकराच्या जाचाला आणि ब्लॅकमेलिंगला कंटाळून विरार येथील एका महाविद्यालयीन तरुणीने सोमवारी (ता. १३) राहत्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना घडली. रिचा पाटील (वय १९) असे या तरुणीचे नाव असून, तिला अनेक दिवसांपासून मानसिक त्रास दिला जात होता. याप्रकरणी आरोपी शिवा, अमित, नितीन तसेच आणखी एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रेमसंबंधात असलेल्या प्रियकराने रिचाचे काही अश्लील फोटो काढले होते. हे फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तो तिला सतत ब्लॅकमेल करीत होता. तसेच कॉलेजपासून विरार स्थानकापर्यंत तिला त्रास दिला जात होता. याबाबत वारंवार तक्रार करूनही परिस्थितीत सुधारणा होत नव्हती.
सोमवारी सकाळी तरुणीच्या वडिलांनी महाविद्यालयात जाऊन संबंधित मुलाला जाब विचारला असता, त्याने बाहेरून काही मुले आणून वडिलांनाच मारहाण केली. हे प्रकरण महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांपर्यंत पोहोचले; मात्र प्राचार्यांनी मुलावर कारवाई करण्याऐवजी उलट मुलीलाच माफी मागायला लावली. हा प्रकार रिचाला सहन झाला नाही. दुपारी घरी आल्यानंतर तिने त्याच रात्री इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते; परंतु मध्यरात्री दीड वाजता तिचा मृत्यू झाला. याबाबत पोलिस ठाण्यात अपमृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
