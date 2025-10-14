कुख्यात फरारी गुंड निलेश घायवळ
मकोकाअंतर्गत दाखल गुन्हा रद्द करा!
गुंड नीलेश घायवळची उच्च न्यायालयात धाव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः पुण्यातील कोथरूड गोळीबार प्रकरणातील फरार गुंड नीलेश घायवळने मंगळवारी (ता. १४) उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मकोका) दाखल गुन्हा रद्द करण्याची मागणी घायवळने केली. त्याची दखल घेऊन याचिकेत योग्य सुधारणा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
कोथरूड येथील गोळीबारावेळी आपण पुण्यात नव्हतो. ९ सप्टेंबरपासूनच परदेशात आहोत. त्या घटनेशी आपला कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे आपल्याविरोधात नोंदवलेला गुन्हा माध्यमप्रणीत आहे. तसेच दाखल गुन्हा हा दबावाखाली करण्यात आला असून, आपल्याला अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणीही घायवळने याचिकेतून केली. त्याच मुद्द्यावर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने आक्षेप नोंदवत तसेच गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीऐवजी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करा, असेही न्यायालयाने सुचवले. त्याला मान्यता देऊन याचिकेत सुधारणा करू देण्याची विनंती घायवळने केली. ती मान्य करून पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे.
आईला त्रास होतो
आपल्याला चुकीच्या गुन्ह्यात गुंतवले असताना आपल्या आईला पोलिसांकडून नाहक त्रास दिला जात आहे. ७२ वर्षीय आईचा या सगळ्याशी कोणताही संबंध नाही, तरीही पोलिसांकडून तिच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात येत असून, तिला संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणीही घायवळने केली.
