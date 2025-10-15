कचरा पेटी हटहण्यावरून वाद
कचरापेटी हटवण्यावरून वाद
खासदार संजय दिना पाटील यांचे पालिकेला पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ ः घाटकोपर येथील कचरापेटी हटवण्यावरून चांगलाच वाद निर्माण झाला असून, बांधकाम व्यावसायिकाला फायदा मिळावा, यासाठी पालिकेचे अधिकारी नियमांचे उल्लंघन करण्यास मागेपुढे पाहात नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. याबाबत पालिकेच्या एन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे खासदार संजय दिना पाटील यांनी तक्रार केली आहे.
घाटकोपर येथील पालिकेच्या एन विभागीय कार्यालयाच्या मागे एका इमारती बाहेर असलेली कचरापेटी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता इतरत्र हलविली. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना तसेच फेरीवाल्यांना कचरा टाकण्यास सोय नसल्याने त्यांनी खासदार संजय पाटील यांच्याकडे तक्रार करून कचरापेटी पूर्ववत करण्याची विनंती केली.
या कचरापेटीसमोर विकसित होत असलेल्या इमारतीचा गेट येत असल्याने कचरापेटी हटवून मुख्य रस्त्यावर ठेवली, असा आरोप स्थानिक नागरिक व फेरीवाल्यांनी केला आहे. याबाबत ईशान्य मुंबईचे खासदार पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
