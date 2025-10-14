शिल्पा शेट्टी परदेश दौऱ्यावर
शिल्पा शेट्टी परदेश दौऱ्यावर
उच्च न्यायालयाचे सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : येत्या २२ ते २७ आॅक्टोबरदरम्यान व्यवसायासाठी शिल्पासह तिचा मुलगा परदेशात जाणार असल्याची माहिती शिल्पा शेट्टीच्या वतीने मंगळवारी (ता. १४) उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसेच तिचे पती व्यापारी राज कुंद्रा, त्यांची मुलगी आणि आई मुंबईतच राहणार असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रतिवाद्यांंसह राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी गुरुवारी ठेवली.
याचिकाकर्त्यांवर ६० कोटी रुपयांचे कर्ज आणि फसवणुकीचा आरोप आहे. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांना सवडीनुसार आरामदायी कुटुंबासमवेत परदेशात जाण्याची परवानगी देता येणार नाही. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी सुनावले होते. त्यानुसार मंगळवारी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शिल्पा शेट्टीला व्यावसायिक कामासाठी जाऊन दिल्यास करारानुसार त्यांना अनामत रक्कम परत कारवी लागेल. दुसरीकडे तक्रार कुंद्राविरुद्ध असून शेट्टी यांच्याविरुद्ध कोणतेही विशिष्ट आरोप नाहीत. त्यामुळे शेट्टी आणि तिचा मुलगाच परदेशात जाणार असल्याचे तिच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यांच्या दाव्याला तक्रारदाराकडून विरोध करण्यात आला. आपल्या सोयीनुसार आणि न्यायालयाच्या दणक्यानंतर कौटुंबिक सहलीचे व्यावसायिक भेटीत रूपांतर झाल्याचा दावाही केला. त्याची दखल घेऊन सरकारी वकिलांना सूचना घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.