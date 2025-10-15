इंडियन इस्टीटयूट ऑफ आर्किटेक्टस संस्थेच्यावतीने चर्चासत्र
वास्तुविशारदांनी खोटी कागदपत्रे तपासावीत : जितेंद्र भोपळे
कल्याण, ता. १५ (वार्ताहर) : मंजुरीसाठी आलेल्या कागदपत्रांमध्ये कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत यासाठी नगररचना विभाग ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे तपासणी करणारच आहे, मात्र वास्तुविशारदांनीदेखील प्रकल्पाच्या मालकाकडून प्राप्त होणारी कागदपत्रे खोटी किंवा फसवणूक करणारी नाहीत ना, याची खात्री करावी. प्रकल्पासाठी सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची किंवा खोडसाळ निघाल्यास त्याची जबाबदारी केवळ मालकाची राहील, प्रकल्प उभारण्यासाठी मदत करणाऱ्या आर्किटेक्टची नसेल, असे स्पष्ट मत राज्याचे नगररचना संचालक जितेंद्र भोपळे यांनी मांडले.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स संस्थेच्या कल्याण-डोंबिवली विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मंथन’ या चर्चासत्रात भोपळे बोलत होते. आर्किटेक्ट केशव चिकोडी यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. या चर्चासत्राला ठाणे महापालिकेचे बीपीएमएसचे डायरेक्टर शैलेन्द्र बेंडाळे, वास्तुविशारद संदीप प्रभू, केशव चिकोडी, राजीव तायशेटे, शिरीष प्रभुणे आणि संदीप पाटील आदींसह राज्यभरातील वास्तुविशारद उपस्थित होते.
वास्तुविशारदांनी या वेळी नवीन विकास नियमावली २०२० मध्ये येणाऱ्या अडचणी नमूद केल्या. या अडचणींमुळे होणारा त्रास आणि ही नियमावली अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी कोणते बदल आवश्यक आहेत, याची मुद्देसूद मांडणी पावरपॉइंट प्रेझेंटेशन (PPT) च्या माध्यमातून नगररचना संचालकांसमोर करण्यात आली. वास्तुविशारदांच्या अडचणी ऐकून घेतल्यानंतर, भोपळे यांनी काही नियमांमधील बदलांबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करून सकारात्मक बदल करण्याचे आश्वासन या वेळी दिले. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना भोपळे यांनी स्पष्ट केले की, ही नियमावली सर्व वापरकर्त्यांना नजरेसमोर ठेवून तयार करण्यात आली आहे. बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि कमीत कमी वेळेत ती मिळावी, या उद्देशाने शासनाने विकास नियामक नियंत्रण नियमावली २०२० मध्ये आणली आहे. या नियमावलीनुसार काम करताना विकासक आणि वास्तुविशारदांना ज्या अडचणी येत आहेत, त्या अडचणी सोडवून ही प्रणाली अधिक सक्षम आणि वेगवान कशी करता येईल, यासाठीच हा ‘मंथन’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.