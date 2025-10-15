सराईत पाच चोरटे जेरबंद
सराईत पाच चोरटे जेरबंद
भिवंडीतील घरफोडी आणि मोबाईल चोरीचे नऊ गुन्हे उघडकीस
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : घरफोडी आणि मोबाईल चोरी करणाऱ्या पाच सराईत गुन्हेगारांना ठाणे शहर पोलिसांच्या भिवंडी गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी तीन लाख १२ हजारांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला असून, भिवंडी परिसरातील एकूण ९ गुन्हे उघडकीस आणण्यात यश आले आहे. अटकेतील सर्व गुन्हेगार २० ते २४ वयोगटातील आहेत, अशी माहिती ठाणे शहर पोलिस आयुक्तालयाचे जनसंपर्क अधिकारी शैलेश साळवी यांनी दिली.
भिवंडी, गायत्री नगर येथील जुनेद अहमद मोहम्मद हनीफ शहा (२०), मोहम्मद आकीब मकबुल आन (२२), हमजा सुजूद अहमद सिद्दिकी (२०), शाहरूख इमरान अन्सारी (२१) आणि मुंबई, गोवंडी येथील शाकीर साजिद शेख (२२) अशी अटक केलेल्या सराईत गुन्हेगारांची नावे आहेत. यांच्याकडून पोलिसांनी तीन लाख १२ हजार ४२३ रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे, ज्यात दोन दुचाकी, सात मोबाईल, चार वायरचे बंडल, सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम यांचा समावेश आहे.
अटकेनंतर त्यांच्याकडून नारपोली (४), शांतीनगर (३), भिवंडी शहर (१) आणि निजामपूर (१) पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील एकूण नऊ घरफोडी आणि मोबाईल चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत. भिवंडी हद्दीत दाखल झालेल्या घरफोडी व मोबाईल चोरीच्या गुन्ह्यांचा गुन्हे शाखा तपास करत असताना, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जनार्दन सोनवणे यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, त्यांच्या पथकाने या पाच जणांना मोठ्या शिताफीने अटक केली. ही यशस्वी कारवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जनार्दन सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीराज माळी, मिथुन भोईर, पोलिस उपनिरीक्षक रवींद्र पाटील, रामचंद्र जाधव, प्रशांत राणे, नीलेश बोरसे, सुदेश घाग यांच्यासह अनेक पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.