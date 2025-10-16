कचऱ्याच्या ढिगामुळे आरोग्य धोक्यात
वसई, ता. १६ (बातमीदार) : एकीकडे ‘स्वच्छ शहर, सुंदर शहर’ असा नारा वसई-विरार शहरात दिला जात असला तरी ठिकठिकाणी अस्वच्छतेचे साम्राज्य, कचऱ्याचे ढीग दिसून येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आरोग्य समस्या भेडसावू लागल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील अस्वच्छता दूर करा, नागरिकांना स्वच्छंदी वातावरणात जगू द्या, असा टाहो नागरिक फोडू लागले आहेत.
वसई पूर्वेला प्रभाग समिती फ वॉर्ड क्रमांक ७२ गावराईपाडा येथे संत लीला शाळेसमोर कचऱ्याचे साम्राज्य दररोज होत आहे. या ठिकाणी कचरा फेकू नये, याचे कोणतेही फलक पालिकेने लावले नाहीत. त्यामुळे कचऱ्याचे ढीग साचत आहेत. वारंवार आग लावण्याची घटना घडत असून, धुरामुळे वसईतील गावराईपाडा गावात व आजूबाजूच्या परिसरात प्रदूषणाचे वातावरण होते. वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या श्वसनासंबंधी आरोग्याच्या समस्या वाढल्या आहेत.
बेवारस जनावरे, श्वान व पक्षी अन्नाच्या शोधात प्लॅस्टिकच्या वस्तू खात असतात, तसेच त्या ठिकाणी असलेल्या आजूबाजूच्या दुकानदाराचे सांडपाणी भररस्त्यावर येते, तसेच दुर्गंधी, घाणीमुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. कचऱ्याचे साम्राज्य असलेल्या ठिकाणी सूचनाफलक लावण्यात यावे, तसेच कचरा साचू नये, याकरिता वसई-विरार महापालिकेने उपाययोजना कराव्यात, अशी नागरिक जागरूक नागरिकांतून केली जात आहे.
पालघर सुंदर, स्वच्छ करण्याचे आदेश पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले आहेत, परंतु वसईत याला बगल दिली जात आहे. कचऱ्यामुळे नागरिकांसह भटक्या प्राण्यांना त्रास उद्भवत आहे, तर प्रदूषण वाढत आहे. आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे याबाबत महापालिकेने लक्ष द्यावे, यासाठी आयुक्तांकडे मागणी केली आहे.
- जयेंद्र भोईर, युवाध्यक्ष, गावराईपाडा, बहुजन विकास आघाडी
