पनवेलमधील लाभार्थ्यांना आनंदाचा शिधा मिळणार नाही..
लाभार्थी आनंदाच्या शिधापासून वंचित
दिवाळी तोंडावर, अद्यापही घोषणा नाही : पनवेल पुरवठा विभागाला आदेशच नाही
नवीन पनवेल, ता. १५ (बातमीदार) ः सरकारकडून शिधापत्रिकाधारकांना दिवाळीनिमित्त आनंदाचा शिधा दिला जात होता, परंतु गेल्या अनेक महिन्यांपासून आनंदाचा शिधाचे वाटप रखडले आहे. यंदा तरी दिवाळीत शिधा मिळणार का, याबाबत लाभार्थी संभ्रमात आहे, मात्र पनवेल पुरवठा विभागाकडे याबाबत कोणताही आदेश आला नसल्याने तीन लाख लाभार्थ्यांना आनंदाचा शिधा मिळणार नसल्याची माहिती पुरवठा निरीक्षक अश्विनी धनवे यांनी ‘दैनिक सकाळ’शी बोलताना दिली.
सणासुदीच्या काळात शिधापत्रिकाधारकांच्या घरांत गोड पदार्थांचा समावेश व्हावा, या उद्देशाने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी १०० रुपयांत शिधापत्रिकाधारकांसाठी आनंदाचा शिधा ही योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत एक किलो साखर, एक किलो चणा डाळ, एक किलो रवा आणि एक लिटर पामतेल अशा चार वस्तूंचा संच देण्यात येत होता. यंदा गौरी-गणपती आणि आता नवरात्रही संपले तरीही शासनाने आनंदाचा शिधा अजूनपर्यंत दिलेला नाही. विसर तर पडला नाही, असा सवाल पनवेलमधील लाभार्थ्यांकडून विचारला जात आहे.
दिवाळी तोंडावर, अद्यापही घोषणा नाहीच
महायुती सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आनंदाचा शिधा रेशन दुकानदारांच्या माध्यमातून सुरू केला होता, मात्र पुढील चार दिवसांत दिवाळी असूनही राज्य सराकारकडून आनंदाचा शिधासंबंधी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.
आनंदाचा शिधा या योजनेबाबत आजपर्यंत शासनाकडून कोणताही आदेश आला नसल्याने आनंदाचा शिधा मिळणार नाही.
- अश्विनी धनवे, पुरवठा निरीक्षक, पनवेल विभाग
