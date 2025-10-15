रबाळे पोलिसांचे विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षेचे धडे
पोलिसांचे विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षेचे धडे
तुर्भे, ता. १५ (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरात वाढते सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यानुसार विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. रबाळे पोलिसांकडून ऐरोली सेक्टर-११ येथील डीएव्ही पब्लिक स्कूल येथील विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी सायबर सुरक्षा जागरूकता आणि इंटरनेटचा योग्य वापर व दुष्परिणाम या विषयावर एका विशेष मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाला शाळेतील विद्यार्थी आणि शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पीएसआय वर्षा काळे यांनी उपस्थितांना इंटरनेटच्या आभासी जगातील धोके आणि त्याच्या दुष्परिणामांबद्दल सविस्तर माहिती दिली. यामध्ये त्यांनी ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक, सायबर बुलिंग, सोशल मीडियाचा अतिवापर आणि त्याचे मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणाम, वैयक्तिक माहितीची सुरक्षितता, फेक न्यूज (खोट्या बातम्या) आणि अनोळखी व्यक्तींशी ऑनलाइन संवाद साधताना घ्यायची काळजी यांसारख्या विषयांवर प्रकाश टाकला. या वेळी सायबर सुरक्षा जागरूकता शपथ विधी पार पडला. या कार्यक्रमामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये सायबर सुरक्षेविषयी जागरूकता निर्माण झाली आणि त्यांना इंटरनेटच्या सकारात्मक वापरासाठी योग्य दिशा मिळाली. कार्यक्रमाला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.