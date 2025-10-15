रस्त्यावर धोकादायक विजेची तार
स्थानिक रहिवासी, वाहनचालकांचा जीव धोक्यात
मालाड, ता. १५ (बातमीदार) ः मालाड पश्चिमेतील डी मॉन्टी लेन येथे भररस्त्यात उघड्या अवस्थेत वीजवाहक तार टाकून ठेवल्याने स्थानिक रहिवासी, वाहनचालकांचा जीव धोक्यात आला आहे. तीन महिन्यांपासून येथून अतिशय दहशतीखाली आम्ही प्रवास करतो, असे येथील वाहनचालकांनी सांगितले.
डी मॉन्टी लेन येथील मालाड इंडस्ट्री येथे वीज वितरण कंपनीने नवीन कॅबल बसली होती, मात्र रस्ता काँक्रीटचा असल्याने पालिकेकडून परवानगी मिळवून जमिनीखालून विजेची तार टाकायला हवी होती, मात्र रस्त्याचे काँक्रीटीकरण झाले असल्याने रस्त्यावर उघड्या अवस्थेत विजेची तार टाकण्यात आली. ये-जा करणाऱ्या नागरिकांचे, वाहनचालकांचे तारेपासून संरक्षण व्हावे, यासाठी तारेवर रबराचे गतिरोधक बसवण्यात आले, मात्र त्यावरून सतत वाहनांची ये-जा सुरू असल्यामुळे तारेवरील आवरण निघू लागले आहे. सध्या आतील वीजवाहक तारा बाहेर निघत चालल्याने मोठ्या दुर्घटनेची शक्यता नाकारता येत नाही. इथून चालत जाणारी एखादी व्यक्ती, वाहनचालकाला विजेचा झटका लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यावे!
वीज वितरण कंपनीकडे अनेकदा मागणी करूनही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे पालिकेने गांभीर्याने घेऊन येथे उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक रहिवासी करीत आहेत. एखादी जीवघेणी घटना घडल्यास संबंधित वीज वितरण कंपनी आणि पालिकेचे अधिकारी जबाबदार राहतील, असा इशारा स्थानिक रहिवासी कृष्णा वाघमारे यांनी दिला आहे.