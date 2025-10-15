उबाठा गटातील दहा पदाधिकाऱ्यांचा शिवसेना पक्षप्रवेश;
ठाकरे गटातील १० पदाधिकाऱ्यांचा शिंदे गटात पक्षप्रवेश
तुर्भे, ता. १५ (बातमीदार) : नवी मुंबईत शिंदे गटाची ताकद दिवसेंदिवस वाढत आहे. ठाकरे गटातील १० पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी बुधवारी (ता. १५) औपचारिकरित्या शिंदे गटामध्ये जाहीर प्रवेश केला. वाशी येथील शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयात हा प्रवेश सोहळा शिवसेनेचे उपनेते विजय नाहटा, बेलापूर विधानसभा शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर आणि शहरप्रमुख विजय माने आणि माजी नगरसेवक रतन मांडवे आणि शिवसैनिक यांच्या उपस्थितीत पार पडला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आणि कार्यशैलीवर प्रभावित होऊन मोठ्या उत्साहात, भगवा झेंडा हाती घेत या कार्यकर्त्यांना शिंदे गटात प्रवेश केला. या पदाधिकाऱ्यांमध्ये उपशहरप्रमुख ॲड. कौस्तुभ मोरे, उपविभागप्रमुख सिद्धार्थ गायकवाड, उपविभागप्रमुख अजय पावसकर, शहर प्रमुख शशिकांत कांबळे, शाखाप्रमुख सैजाद शहा, शाखाप्रमुख कलाम पांगारकर, उपशाखाप्रमुख मयुर जंगम, उपशाखाप्रमुख गणेश खंडागळे आणि ॲड. मंदार मोरे यांचा समावेश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.