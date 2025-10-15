मातोश्री गुंजाई फाउंडेशनच्या माध्यमातून रोजगार मेळावा
मातोश्री गुंजाई फाउंडेशनतर्फे रोजगार मेळावा
५० हून अधिक कंपन्यांचा सहभाग
कल्याण, ता. १५ (बातमीदार) : शिवसेना, मातोश्री गुंजाई फाउंडेशन आणि नवजीवन लोकविकास संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी (ता. १५) कल्याण पूर्वेकडील तीसगाव येथे भव्य रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात स्थानिक युवक-युवतींना विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
मेळाव्यात ५०हून अधिक नामांकित कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. या कंपन्यांनी एक हजारहून अधिक रिक्त पदांसाठी थेट मुलाखती घेतल्या. आयटी, नॉन आयटी, बँकिंग, सुरक्षा रक्षक, सुपरवायजर, फिल्ड ऑफिसर, टेलिकॉलर, डिलिव्हरी बॉय, अकाउंट्स आणि वर्कर अशा विविध पदांसाठी उमेदवारांनी अर्ज केले. १०वी पास आणि त्यापुढील पात्रतेचे उमेदवार आपले बायोडेटा, फोटो आणि प्रमाणपत्रांसह मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बेरोजगार युवकांना स्थानिक स्तरावरच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या मुख्य हेतूने हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. उपस्थित युवक-युवतींनी या संधीचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतल्याने आयोजकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. आयोजक महेश गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि टीमच्या सहकार्याने हा मेळावा यशस्वीरीत्या पार पडला. आयोजिका सारिका गायकवाड यांनी भविष्यातही अशा रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येईल, असे या वेळी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.