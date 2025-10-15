पूरग्रस्त धाराशिवला कल्याणातून मदतीचा हात
पूरग्रस्त धाराशिवला कल्याणातून मदतीचा हात
शिव सह्याद्री प्रतिष्ठान, ‘आम्ही सातारकर’ संस्थेचा उपक्रम
कल्याण, ता. १५ (वार्ताहर) : धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातील बळीराजा, महिला आणि विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी शिव सह्याद्री प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य (कल्याण विभाग) आणि आम्ही सातारकर सामाजिक संस्था या दोन संस्थांनी एकत्र येऊन मदतकार्य केले. पूरग्रस्तांना शैक्षणिक साहित्य, जीवनावश्यक वस्तू आणि महिलांना साड्यांची रसद नुकतीच पोहोचवण्यात आली.
शिव सह्याद्री प्रतिष्ठान (कल्याण विभाग) आणि आम्ही सातारकर सामाजिक संस्थेची टीम मदत साहित्य घेऊन धाराशिव जिल्ह्यामधील परंडा तालुक्यातील दुर्गम नांदगाव या गावात पोहोचली. पूरस्थितीनंतर गावाचे मोठे नुकसान झाले होते. पूर ओसरल्यानंतर शेतजमिनीची झालेली वाताहत आणि हातातोंडाशी आलेला कापूस, सोयाबीन, भात, ऊस आणि तूर ही पिके आडवी झाल्याने शेतकऱ्यांचा घास नैसर्गिक आपत्तीने हिरावून घेतला होता. हे दृश्य पाहून मदत करण्यासाठी आलेल्या टीमचे मन कासावीस झाले.
जमा केलेल्या साहित्याची मदत सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सलग आठ दिवस मेहनत करून पूरग्रस्तांपर्यंत पोहोचवली. गरजूंपर्यंत थेट मदत पोहोचवता आल्याने पथकातील प्रत्येक सदस्याला मोठे समाधान वाटले असल्याची माहिती शिव सह्याद्री प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी सतीश पेडणेकर यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.