मुंबईचे डेब्रिज उरण-पनवेल हद्दीत
शासकीय, खासगी जागांचा वापर, दुर्गंधीने आरोग्य धोक्यात
उरण, ता. १५ (वार्ताहर)ः मुंबईतील दुर्गंधीयुक्त घातक कचरा, मृत पशुपक्षी, प्राण्यांचे अवयवमिश्रित कचरा उरण-पनवेल परिसरातील खासगी, सिडको, वनखात्याच्या जागांवर टाकला जात आहे. यामुळे परिसरात पसलेल्या दुर्गंधीने आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुंबईतील हजारो टन दुर्गंधीयुक्त कचरा डेब्रिज काही व्यावसायिक दलालांच्या माध्यमातून उरण परिसरातील जासई, चिरले, वेश्वी, गव्हाणफाटा दिघोडे, जुई, खोपटा-कोप्रोली रस्त्यावर तसेच उलवे नोड परिसरातील, सिडको, वन खात्याच्या जागेत टाकत आहेत. प्लॅस्टिक, दुर्गंधीयुक्त घाणीच्या कचऱ्याबरोबरच मुंबईतील इमारतींचे डेब्रिजही कचऱ्याबरोबर अवजड डम्परद्वारे दररोज वाहून आणले जात आहे. दररोज येणाऱ्या हजारो टन कचरा, डेब्रिजमुळे उरण-पनवेल, गव्हाण मार्गाच्या बाजूला असणाऱ्या सिडको व वन खात्याच्या जागांवर मोठे डोंगरच निर्माण झाले आहेत.
वायू प्रदूषणाला निमित्त
- डेब्रिजमध्ये गटारातील घाण, मृत पशुपक्षी, प्राण्यांचे अवयवही असल्याने परिसरात जीवघेणी दुर्गंधी पसरत आहे. यामुळे परिसरातील नागरिक, रस्त्यावरून वाहतूक करणाऱ्यांना नाक मुठीत धरूनच मार्गक्रमण करावे लागत आहे. दुर्गंधीमुळे वायू प्रदूषणात भर पडली आहे.
- उरण परिसरात दिघोडे, वेश्वी, खोपटा, चिरनेर परिसरातील काही ठिकाणी दुर्गंधीयुक्त कचरा डेब्रिजने खासगी जागांवर भरावाची कामे केली जातात. मात्र यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा करही बुडला जात आहे. तसेच या भरावामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
रात्रीच्या वेळी बेकायदा कारनामे
मुंबईचा घातक कचऱ्याचा खासगी जागेत भराव केला जातो. त्यामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचे स्वामित्व धन बुडत आहे. हा कचरा पुन्हा उचलण्यासाठी करोडोंचा खर्च सर्वसामान्य नागरिकांच्या डोक्यावर बसणार आहे. रात्रीच्या वेळी कचरा रस्त्यावर कुठेही टाकला जात असल्याने अपघात होण्याची भीती आहे.
पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या डेब्रिजच्या भरावाला परवानगी दिलेली नाही. ग्रामपंचायतीने तहसील कार्यालयाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत; परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.
- अजित पाटील, सरपंच, वेश्वी ग्रुप ग्रामपंचायत
