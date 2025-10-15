अपोलो हॉस्पिटलमध्ये रोबोटिक शस्त्रक्रियेद्वारे स्तन कॅन्सरवर यशस्वी मात
रोबोटिक शस्त्रक्रियेद्वारे स्तन कॅन्सरवर यशस्वी मात
नवी मुंबई, ता. १५ (वार्ताहर) ः बेलापूर येथील अपोलो रुग्णालयामध्ये एका ५३ वर्षीय महिलेवर रोबोटिकच्या सहाय्याने निप्पल-स्पेअरिंग मॅस्टेक्टॉमी आणि तत्काळ स्तन पुनर्निर्मितीची शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या महिलेला शस्त्रक्रियेनंतर दुसऱ्याच दिवशी घरी सोडण्यात आले.
रोबोटिक शस्त्रक्रिया केलेल्या महिलेला काही आठवड्यांपूर्वी उजव्या स्तनात गाठ जाणवत होती. तपासणीनंतर ते इनवेसिव्ह ब्रेस्ट कार्सिनोमा असल्याचे निदान झाले. पारंपरिक पद्धतीत स्तनावर मोठा कट मारून शस्त्रक्रिया केल्यास रुग्णाला बरेच दिवस रुग्णालयात राहावे लागत होते. त्यामुळे या महिलेवर अत्याधुनिक रोबोटिक शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यामुळे फक्त ३ ते ४ सें.मी.च्या लहान कटद्वारे कॅन्सरग्रस्त गाठ काढण्यात आली. त्याचवेळी सिलिकॉन इम्प्लांट व जैविक एडीएम मॅट्रिक्स वापरून स्तनाचे पुनर्निर्माण करण्यात आले. या शस्त्रक्रियेमुळे कॅन्सर पूर्णपणे काढून टाकत रुग्णाचा आत्मविश्वास आणि शरीराची प्रतिमा कायम ठेवता येते, असे ब्रेस्ट आणि रोबोटिक सर्जरी लीड कन्सल्टंट डॉ. नीता नायर यांनी सांगितले.
तर रोबोटिक पद्धतीत वेदना आणि रक्तस्त्राव कमी होऊन रुग्ण जलद गतीने रिकव्हर होतो, असे अपोलो रुग्णालयाचे वेस्टर्न रिजन सीईओ अरुणेश पुनिथा म्हणाले. ही आधुनिक पद्धत लवकर टप्प्यातील स्तन कॅन्सर असलेल्या महिलांसाठी उपयुक्त ठरत असून, अपोलो रुग्णालयाने कॅन्सर उपचारात आणखी एक यशस्वी पाऊल टाकले आहे.
